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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Рынки акций Европы закрылись разнонаправленно на итогах заседания ЕЦБ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг с разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали итоги последнего в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,14% - до 519,2 пункта.

Французский индикатор CAC 40 потерял 0,03%, испанский IBEX 35 - 0,21%. Британский FTSE 100 прибавил 0,12%, германский DAX - также 0,12%, итальянский FTSE MIB - 0,36%.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. В частности, ключевая ставка по депозитам теперь составляет 3%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 3,15%, ставка по маржинальным кредитам - 3,4%.

"Большинство данных о базовой инфляции говорит о том, что инфляция стабилизируется у среднесрочной цели в 2% на устойчивой основе", - говорится в сообщении регулятора.

Управляющий совет ЕЦБ по-прежнему "твердо намерен добиться замедления инфляции до среднесрочной цели", при этом из пресс-релиза исчезла фраза о том, что руководство центробанка "будет удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется для достижения этой цели".

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор пока не готов объявить о победе над инфляцией, поэтому курс денежно-кредитной политики остается ограничительным. При этом она выразила уверенность в том, что инфляция движется по направлению к целевым 2%.

ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,7% с ожидавшихся в сентябре 0,8%. Ожидания роста экономики в следующем году были пересмотрены до 1,1% с 1,3%, в 2026 году - до 1,4% с 1,5%.

Кроме того, регулятор понизил оценку темпов роста потребительских цен в этом году до 2,4% с прогнозировавшихся ранее 2,5%, в 2025 году - до 2,1% с 2,2%. Ожидания на 2026 год остались без изменения - 1,9%.

Между тем Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) в четверг снизил ключевую процентную ставку сразу на 50 б.п. - до 0,5% годовых. Аналитики в среднем ожидали снижения на 25 б.п., по данным Trading Economics. Швейцарский ЦБ уменьшил ставку по итогам четвертого заседания подряд, до минимума с ноября 2022 года.

Акции испанской Grifols подорожали на 8,4%, после того как фармацевтическая компания анонсировала продажу облигаций на 1,3 млрд евро в следующем году. В ноябре она заявляла, что будет рефинансировать долг после отказа канадской Brookfield от ее поглощения.

Капитализация крупных нефтяных компаний выросла вслед за нефтяными котировками: BP plc - на 0,8%, Shell - на 0,5%.

Котировки бумаг британской рекрутинговой SThree рухнули на 26,6%. Компания ожидает снижения доналоговой прибыли в 2025 году до 25 млн фунтов стерлингов ($31,9 млн) с предполагаемых 67,4 млн фунтов в этом году. Аналитики прогнозировали 66,6 млн фунтов на следующий год, пишет Financial Times.

Французский разработчик ПО для бизнеса Sopra Steria потерял почти 10% капитализации после публикации прогноза на период до 2028 года.

Рыночная стоимость Diageo Plc повысилась на 2,8% после того, как аналитики UBS улучшили рекомендацию для акций производителя алкогольных напитков.

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