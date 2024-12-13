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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Страны ЕАЭС унифицировали требования к габаритам и осевым нагрузкам машин

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Представители правительств стран Евразийского экономического союза подписали соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры.

Как сообщает Евразийская экономическая комиссия, соглашение устраняет несоответствие требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств в странах союза.

"Увеличив минимальные допустимые значения и установив общие требования, мы гармонизировали национальные весогабаритные нормы грузовых транспортных средств. Таким образом, перевозчику не понадобится получение дополнительного специального разрешения, которое требовалось ранее в случае действия в одном из государств-членов более низких весогабаритных параметров", - объяснил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

О том, что страны ЕАЭС планируют в 2024 году завершить согласование универсального подхода к параметрам автомобильного транспорта, сообщалось в июне этого года. На тот момент страны завершили внутригосударственные согласования, подписать соглашение планировалось в III квартале текущего года. ЕЭК отмечала, что на автомобильный транспорт приходится более половины общего объема перевозок грузов в странах ЕАЭС.

ЕАЭС ЕЭК Арзыбек Кожошев
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