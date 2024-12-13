Индес МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС вырос на 0,2%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Основные торги на российском рынке акций в пятницу завершились снижением большинства blue chips на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики Банка России в декабре; локальным фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к 74 за баррель).

Индекс МосБиржи просел к 2485 пунктам, при этом лидировали в откате после отсечки дивидендов акции ПАО "Полюс" (-7,3%) и Fix Price (-19,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2485,2 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 756,93 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 7,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 декабря, составил 103,4305 рубля (-51,95 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2-5,8%, официальный курс доллара ЦБ вырос на 4 рубля.

Акции ПАО "Полюс" подешевели в пятницу до 13658 рублей (-7,3%), дивиденды за 9 месяцев 2024 года составляют 1301,75 рубля на бумагу.

Расписки Fix Price подешевели до 167 рублей (-19,1%) - уровня конца ноября 2024 года. Компания выплатит дивиденды в размере 35,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR за 2022, 2023 и 2024 годы.

Также в пятницу подешевели акции ОК "Русал" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Т-Технологии" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "РусГидро" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Роснефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+2,4%), "МТС" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги АФК "Система" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, российский рынок акций снизился из-за пессимистичных ожиданий по ключевой ставке ЦБ.

"На рынке практически не осталось тех, кто еще сомневается в повышении стоимости фондирования: вопрос в шаге этого повышения. Будет ли шагом повышение ставки ЦБ до 23% или до 25% годовых - вот ключевой вопрос. Пока больше шансов на повышение до 23%, поскольку темпы девальвации уже не настолько мощные, а корпоративное финансирование продолжает замедление", - отмечает аналитик.

Как отмечает эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская, нефть марки Brent второй день подряд пытается удержаться в районе 50-дневной скользящей средней. Обычно от этого уровня ранее происходил коррекционный откат. Если все-таки актив сможет показать более активный рост, то следующей целью выступит уровень $75,32 за баррель. Стимулировать рост нефтяных цен может ужесточение западной риторики и санкций в отношении иранской, российской и венесуэльской нефти, считает Рокотянская.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю умеренной нисходящей коррекцией, несмотря на слабость рубля и растущие нефтяные цены. На покупательской активности мог сказаться фактор пятницы, особенно актуальный в периоды напряженности в геополитике. Не добавил оптимизма и ряд санкционных новостей последних дней, полагает аналитик.

В понедельник тон настроениям задаст блок статистики из КНР, в том числе данные по объемам промпроизводства, безработице и розничным продажам. На российском рынке акционеры "Лензолота" на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Если за выходные не случится какого-либо выраженного негатива, индекс МосБиржи на старте будущей недели может попытаться закрепиться над рубежом 2500 пунктов. Прогноз на 16 декабря - 2450-2550 пунктов, считает Шепелев.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), просела Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снизились на 0,1%), нет единого вектора в Штатах (индексы к 18:50 по Москве изменились на 0,1-0,6%).

Накануне в Китае завершилась Центральная экономическая рабочая конференция, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Инвесторы надеялись на серьезные шаги по стимулированию экономического роста, но в опубликованных отчетах по итогам закрытых встреч высших руководителей не было подробностей, отмечает MarketWatch.

Государственные СМИ Китая сообщили, что планируется увеличение государственных заимствований для финансирования дополнительных затрат и смягчение условий кредитования для поощрения дополнительных инвестиций и расходов.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в IV квартале вырос до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это максимальный уровень почти за три года (с первого квартала 2021 года). В то же время аналитики ожидали в среднем снижения до 12 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены подросли после локальной коррекции на азиатской сессии. К 18:50 МСК февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% до $74 за баррель (-0,2% накануне), январские фьючерсы на WTI дорожали на 1% до $70,75 за баррель (-0,4% в четверг).

Негативным фактором для рынка нефти ранее стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на нее в 2024 году на 78 тысяч баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.

Пдение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели "префы" "ОМЗ" (-5,3%), акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-4,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4,5%), ПАО "Мосгорломбард" (-4%).

Подорожали акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+3,7%), ПАО "Лензолото" (+3,6%), "ФосАгро" (+3,1%), МКПАО "Лента" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,52 млрд рублей (из них 9,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,95 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,96 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").