Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Индес МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС вырос на 0,2%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Основные торги на российском рынке акций в пятницу завершились снижением большинства blue chips на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики Банка России в декабре; локальным фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к 74 за баррель).

Индекс МосБиржи просел к 2485 пунктам, при этом лидировали в откате после отсечки дивидендов акции ПАО "Полюс" (-7,3%) и Fix Price (-19,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2485,2 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 756,93 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 7,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 декабря, составил 103,4305 рубля (-51,95 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2-5,8%, официальный курс доллара ЦБ вырос на 4 рубля.

Акции ПАО "Полюс" подешевели в пятницу до 13658 рублей (-7,3%), дивиденды за 9 месяцев 2024 года составляют 1301,75 рубля на бумагу.

Расписки Fix Price подешевели до 167 рублей (-19,1%) - уровня конца ноября 2024 года. Компания выплатит дивиденды в размере 35,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR за 2022, 2023 и 2024 годы.

Также в пятницу подешевели акции ОК "Русал" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Т-Технологии" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "РусГидро" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Роснефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+2,4%), "МТС" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги АФК "Система" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, российский рынок акций снизился из-за пессимистичных ожиданий по ключевой ставке ЦБ.

"На рынке практически не осталось тех, кто еще сомневается в повышении стоимости фондирования: вопрос в шаге этого повышения. Будет ли шагом повышение ставки ЦБ до 23% или до 25% годовых - вот ключевой вопрос. Пока больше шансов на повышение до 23%, поскольку темпы девальвации уже не настолько мощные, а корпоративное финансирование продолжает замедление", - отмечает аналитик.

Как отмечает эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская, нефть марки Brent второй день подряд пытается удержаться в районе 50-дневной скользящей средней. Обычно от этого уровня ранее происходил коррекционный откат. Если все-таки актив сможет показать более активный рост, то следующей целью выступит уровень $75,32 за баррель. Стимулировать рост нефтяных цен может ужесточение западной риторики и санкций в отношении иранской, российской и венесуэльской нефти, считает Рокотянская.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю умеренной нисходящей коррекцией, несмотря на слабость рубля и растущие нефтяные цены. На покупательской активности мог сказаться фактор пятницы, особенно актуальный в периоды напряженности в геополитике. Не добавил оптимизма и ряд санкционных новостей последних дней, полагает аналитик.

В понедельник тон настроениям задаст блок статистики из КНР, в том числе данные по объемам промпроизводства, безработице и розничным продажам. На российском рынке акционеры "Лензолота" на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Если за выходные не случится какого-либо выраженного негатива, индекс МосБиржи на старте будущей недели может попытаться закрепиться над рубежом 2500 пунктов. Прогноз на 16 декабря - 2450-2550 пунктов, считает Шепелев.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), просела Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снизились на 0,1%), нет единого вектора в Штатах (индексы к 18:50 по Москве изменились на 0,1-0,6%).

Накануне в Китае завершилась Центральная экономическая рабочая конференция, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Инвесторы надеялись на серьезные шаги по стимулированию экономического роста, но в опубликованных отчетах по итогам закрытых встреч высших руководителей не было подробностей, отмечает MarketWatch.

Государственные СМИ Китая сообщили, что планируется увеличение государственных заимствований для финансирования дополнительных затрат и смягчение условий кредитования для поощрения дополнительных инвестиций и расходов.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в IV квартале вырос до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это максимальный уровень почти за три года (с первого квартала 2021 года). В то же время аналитики ожидали в среднем снижения до 12 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены подросли после локальной коррекции на азиатской сессии. К 18:50 МСК февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% до $74 за баррель (-0,2% накануне), январские фьючерсы на WTI дорожали на 1% до $70,75 за баррель (-0,4% в четверг).

Негативным фактором для рынка нефти ранее стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на нее в 2024 году на 78 тысяч баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.

Пдение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели "префы" "ОМЗ" (-5,3%), акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-4,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4,5%), ПАО "Мосгорломбард" (-4%).

Подорожали акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+3,7%), ПАО "Лензолото" (+3,6%), "ФосАгро" (+3,1%), МКПАО "Лента" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,52 млрд рублей (из них 9,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,95 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,96 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Fix Price Brent РТС ПАО "Полюс" Мосбиржа WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в III квартале на 3,1%

Некоторые терминалы Т-Банка с января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard

Некоторые терминалы Т-Банка с января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard

Право компаний на заочные ГОСА продлят только до 28 февраля 2025 года

"Норникель" запланировал на 2025 год инвестиции в размере 215 млрд рублей

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Глава Россельхознадзора призвал перекрыть все лазейки для фальсификата

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5552 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });