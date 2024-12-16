Фондовые индексы стран Западной Европы в основном завершили торги в минусе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в пятницу, исключением стал лишь итальянский индикатор.

Трейдеры продолжали оценивать итоги завершившегося накануне заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также новости из Франции, где был назначен новый премьер-министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил главой нового правительства страны 73-летнего Франсуа Байру, являющегося председателем либеральной партии "Демократическое движение", входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,53% - до 516,45 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,14%, германский DAX - 0,1%, французский CAC 40 - 0,15%, испанский IBEX 35 - 0,1%, итальянский FTSE MIB прибавил 0,1%.

ЕЦБ ожидаемо снизил все три основные процентные ставки на 25 б.п. по итогам заседания в четверг. Регулятор убрал из своего итогового заявления фразу о том, что руководство ЦБ "будет удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется для достижения этой цели".

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард, однако, заявила, что Центробанк пока не готов объявить о победе над инфляцией, поэтому курс денежно-кредитной политики остается ограничительным.

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало ожидает в следующем году "еще больше" снижений ставок. Хотя руководство ЕЦБ и не придерживается определенной траектории изменения ставок, "прогнозы финансовых рынков его вполне устраивают", сказал он в пятницу в эфире телеканала BFM Business. Рынок ждет снижения ставок ЕЦБ примерно на 120 б.п. в 2025 году.

Статистика, опубликованная в пятницу, показала сохранение инфляции во Франции в ноябре ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в прошлом месяце увеличились на 1,7% в годовом выражении после повышения на 1,6% в октябре, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Рыночная стоимость британской нефтекомпании Tullow Oil упала на 9,9% по итогам торгов в пятницу на сообщениях СМИ о том, что она может быть куплена американской Kosmos Energy.

Котировки акций горнодобывающих компаний также в основном завершили сессию в минусе, бумаги Anglo American подешевели на 2,5%, Fresnillo - на 2,1%, Glencore - на 1,8%, Rio Tinto - на 2%.

Акции французской фармкомпании Sanofi подешевели на 1,7%, производителей товаров класса "люкс" LVMH и Hermes - соответственно на 1,1% и 0,4%.

Бумаги германского перестраховщика Munich Re подскочили в цене на 5,6% по итогам торгов в пятницу. Munich Re прогнозирует, что ее чистая прибыль в следующем году достигнет 6 млрд евро, тогда как в текущем она ожидает получить "более 5 млрд евро" чистой прибыли.

Стоимость бумаг другой перестраховочной компании - швейцарской Swiss Re - поднялась на 4,5%. Согласно прогнозу компании, ее чистая прибыль в следующем году превысит $4,4 млрд, увеличившись по сравнению с $3 млрд в этом году. Swiss Re также объявила, что будет повышать дивиденды на 7% или более в год в следующие три года.

Цена акций Stellantis выросла на 1,9%. Автомобильный концерн заявил о намерении достичь целей ЕС по сокращению выбросов CO2 в 2025 году за счет увеличения продаж электромобилей и, возможно, снижения производства машин на бензиновых двигателях.