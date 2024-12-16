ЕС разрешил Хорватии в 2025 году продолжать получать вакуумный газойль из РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз в 15-м пакете санкций продлил до конца 2025 года разрешение для Хорватии получать вакуумный газойль (ВГО) из России, а Чехии - до 5 июня продолжать получать нефтепродукты, произведенные из нефти, поставленной из РФ по нефтепроводам, следует из документа.

Разрешение для Хорватии заканчивалось в конце 2024 года, для Чехии исключение действовало до 5 декабря 2024 года.

Власти Хорватии могут разрешить до 31 декабря 2025 года покупку, импорт или передачу ВГО из России или экспортированного из РФ.

Когда вводились санкции ЕС на закупку российских нефти (с 5 декабря 2022 года) и нефтепродуктов (с февраля 2023 года) Хорватия получила такое исключение ввиду необходимости регулярных поставок ВГО для своих НПЗ. Совладельцем хорватских НПЗ является венгерская MOL. Однако при этом должны были быть выполнены два условия: альтернативные поставки газойля отсутствуют, и нужно уведомить Еврокомиссию не менее, чем за две недели до выдачи разрешения об основаниях, по которым она считает, что конкретное разрешение должно быть выдано.

Также было разрешено продавать нефтепродукты, произведенные из нефти, поставленной по нефтепроводу в другое государство-член Евросоюза, в Чехию и покупателям в Чехии. Объем поставок нефтепродуктов не должен превышать средний уровень поставок от этих конкретных стран-поставщиков, наблюдавшийся в предыдущие пять лет. Такая временная мера будет отменена, если найдутся альтернативные экспортеры.

Поставки российской нефти по нефтепроводам осуществляются в настоящее время только в Словакию, Венгрию и Чехию по нефтепроводу "Дружба", при этом польская Orlen Unipetrol, эксплуатирующая НПЗ в Чехии, заявляла, что готова отказаться от закупок нефти из России в 2025 году после расширения нефтепровода TAL.