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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

СД "СИБУРа" принял решение обратиться с заявлением о листинге на "Восточной бирже"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУР Холдинга" на заседании 10 декабря принял решение об обращении компании с заявлением о листинге обыкновенных акций на АО "Восточная биржа", сообщил эмитент.

Также утверждены новые редакции ряда внутренних документов, в частности, положение об основных финансовых показателях в области поддержания ликвидности и заимствований компании.

Совет директоров "СИБУРа" также определил цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (...) в размере более 5%, но менее 10% балансовой стоимости активов компании на последнюю отчетную дату, а также дал согласие на совершение таких сделок.

Как сообщалось, "СИБУР" в ближайшие месяцы планирует провести первичное размещение акций (IPO), при этом инвесторам будет предложен небольшой пакет - всего около 2% акций. Как ожидается, в сделке будут и cash-in, и cash-out компоненты. Опцией cash-out воспользуются, в частности, бывшие акционеры "ТАИФа" (этот холдинг вошел в состав "СИБУРа" в 2021 году).

СМИ писали, что основными покупателями станут якорные инвесторы, которые уже подтвердили интерес к сделке.

СИБУР
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