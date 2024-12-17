Минимальная розничная цена на водку с 2025 года повысится до 349 рублей за 0,5 литра

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ утвердил новые минимальные цены на водку, коньяк и бренди, которые начнут действовать с 1 января 2025 года.

Согласно приказу ведомства, опубликованному на официальном портале правовой информации, минимальная розничная цена водки составит 349 рублей за 0,5 литра, бренди – 472 рубля, коньяка – 651 рубль за 0,5 литра.

В настоящее время минимальная розничная цена водки составляет 299 рублей за 0,5 литра, бренди – 403 рубля, коньяка – 556 рублей.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 287 рублей (246 рублей в настоящее время), оптовая – 299 рублей (256 рублей рублей) за 0,5 литра.

Минимальная отпускная цена на бренди повышается до 364 рублей (сейчас 311 рублей) за 0,5 литра, оптовая – до 383 рублей (327 рублей), на коньяк – соответственно отпускная до 500 рублей (427 рублей), оптовая – до 527 рублей (450 рублей).

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк и бренди, с 2016 года – на шампанское.

В предыдущий раз цены повышались с 1 июля 2024 года.

Новый приказ Минфина вступает в силу с 1 января 2025 года и будет действовать по 31 декабря 2030 года.