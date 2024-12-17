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"Делимобиль" запустит направление по ремонту автомобилей частных владельцев и бизнеса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") зарегистрировало дочернюю компанию ООО "Делисервис". По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена 16 декабря, ее основным видом деятельности является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

В пресс-службе "Делимобиля" рассказали "Интерфаксу", что создание юрлица предполагает запуск нового бизнес-направления – оказание услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей для частных автовладельцев и бизнеса.

Запуск нового направления услуг планируется в I квартале 2025 года.

На первом этапе обслуживание и ремонт сторонних автомобилей "Делимобиль" будет осуществлять через собственную станцию технического обслуживания (СТО) в Москве. Сроки запуска услуги в других СТО и городах не раскрываются.

В перечне услуг: ТО, полировка, детейлинг, мойка, заправка, оклейка виниловой пленкой, вызов эвакуатора и консьерж-сервис.

"Делимобиль" запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе и Перми. Автопарк компании по итогам 9 месяцев 2024 года достиг 30,5 тыс. машин.

Сеть СТО "Делимобиля" насчитывает 12 станций общей площадью более 30 тыс. кв. м; они работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Сочи и Новосибирске.

Делимобиль ПАО "Каршеринг Руссия" ООО "Делисервис"
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