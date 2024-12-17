В Костроме наладили выпуск деталей поршневой группы для грузовиков "КАМАЗ" К5

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - АО "Костромской завод автокомпонентов" (КЗА) запустило производство поршневых пальцев для двигателей "КАМАЗ" семейства Р-6, которые устанавливаются на магистральные грузовики серии К5. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в развитие производства превысили 195 млн рублей, из них льготный заем ФРП составляет 153 млн рублей.

"Благодаря займу ФРП предприятие наладило серийное производство поршневых пальцев для двигателей КАМАЗ семейства Р-6 и для новых перспективных двигателей ЯМЗ серий 535, 855 и 770. Кроме того, производственные мощности увеличены почти на 40% – теперь предприятие может ежегодно выпускать до 1,1 млн изделий", - говорится в пресс-релизе.

КЗА запустил мощности по выпуску поршневых пальцев для дизельных двигателей в рамках программы импортозамещения в 2018 году. Первоначальные инвестиции в создание производства составили 432 млн рублей, из которых заем на 200 млн рублей предоставил ФРП.

"Благодаря другому займу ФРП в размере 153 млн рублей мы значительно нарастили ранее созданные мощности и начали выпуск поршневых пальцев для новых типов двигателей, что позволит поддержать планы наших потребителей-моторостроителей по дальнейшему увеличению уровня локализации производства двигателей", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора Дениса Шмигеля.

Двигатели КАМАЗ семейства Р-6 устанавливают на одноименные магистральные, транспортные, полноприводные и тяжелые автомобили поколения К5. Выпускаемые компанией "Автодизель" (Ярославский моторный завод) двигатели ЯМЗ-535 предназначены для установки на автомобили МАЗ, "Урал", автобусы ЛиАЗ и на внедорожную технику. Двигатели ЯМЗ- 770 могут быть использованы в составе тяжелой транспортной, строительной, карьерной техники, тракторов.

"Костромской завод гильз, поршней и поршневых пальцев" был построен в середине ХХ века, на его базе было создано ОАО "Костромской завод Мотордеталь", которое в 2010 году было реорганизовано в ЗАО "Костромской завод автокомпонентов", в 2015 году – в АО "Костромской завод автокомпонентов". Предприятие специализируется на производстве деталей цилиндропоршневой группы для двигателей внутреннего сгорания.