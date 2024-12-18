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Цены на красную икру в РФ после Нового года могут снизиться на 10%

Цены на красную икру в РФ после Нового года могут снизиться на 10%
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Цены на красную икру в РФ, подскочившие осенью из-за сокращения вылова лососей, в последнее время немного откатились, а после Нового года могут снизиться еще на 10%, прогнозирует председатель Рыбного союза Александр Панин.

"На рынке уже сейчас можно найти икру горбуши (самый массовый вид лососевых - ИФ) по цене 10,5 тыс. рублей за кг, а также и по 8,5-9 тыс. рублей. После Нового цена пойдет потихонечку вниз, процентов 10 точно бы поставил, что цена отыграет", - заявил Панин на брифинге.

По его словам, икры на рынке более чем достаточно. Спрос из-за высокой цены по сравнению с прошлым годом, когда килограмм икры стоил 6-8 тыс. рублей, подсел. В этом году цена взлетала до 13 тыс. рублей.

"На мой взгляд, классно сработали трейдеры, разогрели рынок и потихоньку поднимали цену. Но в итоге ее перегрели к середине ноября, затем пошел откат. На прошлой неделе цены уже колебались от 9,5 тыс. до 11,5 тыс. рублей за кг в зависимости от вида. Цены 13 тыс. рублей уже нет точно, даже на самую идеальную икру", - заявил Панин.

По данным Росстата, в сентябре цены на красную икру выросли на 12,6%, в октябре - на 11,8%, в ноябре рост замедлился до 5,4%.

Глава союза подчеркнул, что дефицита икры "точно не будет, она останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет".

Панин напомнил, что в прошлом году производство икры составило 25 тыс. тонн. "Это реально перебор", - отметил он. Из этого объема 9 тыс. тонн было отправлено на экспорт. "Все равно 16 тыс. тонн осталось на внутреннем рынке. Мы столько не съедаем", - отметил он.

Производство красной икры в этом году прогнозируется на уровне 10-11 тыс. тонн.

Как сообщалось, вылов лососей в этом году снизился до 235,5 тыс. тонн против 608,1 тыс. тонн в 2023 году. Но выловы лососей традиционно сравниваются между четными и между нечетными годами в силу жизненных особенностей горбуши. Таким образом, результат текущего года следует сравнивать с выловом 2022 года, когда было добыто 272 тыс. тонн лососей.

Рыбный союз Александр Панин красная икра
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