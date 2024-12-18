Уолл-стрит закрылась в минусе, Dow потерял 0,6%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок видит почти 100%-ную вероятность снижения процентных ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании, которое завершится в среду.

"Они не разочаруют рынок", - говорит старший экономист Raymond James Эухенио Алеман.

В настоящее время ставка находится на уровне 4,5-4,75% годовых. Итоги заседания будут подведены в среду в 22:00 мск, а традиционная пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 мск.

Аналитики полагают, что Пауэлл даст сигнал о том, что в будущем процесс смягчения денежно-кредитной политики может замедлиться.

Между тем розничные продажи в США в ноябре увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,5%.

Объем промышленного производства в Штатах в прошлом месяце уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство в стране снизилось на 0,4%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Акции EVgo Inc., которая занимается установкой зарядных устройств для электромобилей, рухнули в цене на 26% по итогам торгов после новостей о планах одного из акционеров продать более 21% компании.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. сократилась на 1,2%. Уолл-стрит продолжает ждать информации о том, как быстро компания способна наращивать продажи ИИ-чипов Blackwell, пишет Barron's.

Котировки акций Broadcom снизились на 3,9%. В минувшую пятницу они повысились на рекордные для компании 24,4%, и тогда она впервые завершила сессию с капитализацией более $1 трлн.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay нарастил капитализацию на 0,9% после увеличения объема ранее объявленной программы выкупа акций на $3 млрд.

Бумаги Pfizer Inc. подорожали на 4,7%. Фармгигант планирует по итогам 2025 года получить выручку в диапазоне $61-64 млрд, скорректированную прибыль - $2,8-3 на акцию при прогнозе рынка в $63,2 млрд и $2,86 на акцию соответственно. Кроме того, совет директоров компании одобрил увеличение квартальных дивидендов на 2,4% - до 43 центов на акцию.

Рыночная стоимость израильского поставщика оборудования для солнечной энергетики SolarEdge Technologies подскочила на 16,6%. Goldman Sachs повысил рекомендацию для его акций сразу на два уровня - до "покупать" с "продавать".

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,61% и составил 43449,9 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,39% - до 6050,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,32% и составил 20109,06 пункта.