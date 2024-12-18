СПбМТСБ в 2024 году поставит новый рекорд продаж в секции "лес"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Предварительные итоги показывают, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2024 году будет поставлен новый рекорд продажи леса и продуктов его переработки - порядка 5,3-5,5 млн куб. м, что в денежном выражении составит около 10 млрд рублей. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал управляющий директор биржи Алексей Рыжиков.

"Количество участников торгов и их клиентов в секции "Лес" подошло к 4 тыс., что является первым показателем на СПбМТСБ, по этому показателю позади осталась даже секция "Нефтепродукты", - добавил он.

По словам Рыжикова, основным драйвером развития биржевых торгов товарами ЛПК стали решения правительства по декриминализации лесной отрасли. Соответствующая госпрограмма была запущена 1 января 2022 года. В последующие два года на биржу активно выходили лесхозы, и сейчас на СПбМТСБ в рамках программы по продаже древесины подведомственными учреждениями торгует 201 лесхоз. С 2023 года на биржевые торги стали выходить предприятия Федеральной службы исполнения наказания, сейчас 28 учреждений ФСИН реализуют свой товар через биржу.

"В последнее время появились и другие подведомственные учреждения, которые не подчинены Рослесхозу и ФСИН, это девять учебных заведений, связанных с ЛПК. Кроме того, с прошлого года часть коммерческих предприятий леспрома, ранее только покупавшие на бирже древесину, стали продавать свою продукцию на СПбМТСБ. Их число растет, ведутся переговоры о регистрации на бирже нескольких крупных частных предприятий. Надеемся, что следующий год станет новым витком развития с точки зрения структуры участников торгов лесом", - сказал Рыжиков.

В списке регионов лидер по объему биржевых продаж древесины прежний - Красноярский край. Свердловская область в этом году вышла на второе место, обогнав Удмуртию, которая занимает третью строчку. Далее следуют Тверская область, Алтайский край, Иркутская область. К настоящему моменту биржевыми торгами покрыта фактически вся территория РФ, подчеркнул он.

"За эти годы законодательство лесной отрасли серьезно изменилось в пользу биржевой торговли. Меняется и восприятие участников этого рынка: СПбМТСБ сначала была для них сложной инфраструктурной площадкой, а сейчас большая часть освоилась и называет биржевые торги простыми, прозрачными и выгодными. К настоящему моменту СПбМТСБ осуществляет 85% продаж леса и материалов", - добавил топ-менеджер.

По его словам, СПбМТСБ может констатировать серьезный эффект от программы декриминализации ЛПК. "За прошедший период лесная отрасль дополнительно заработала более 3 млрд рублей. Рослесхоз сумел создать отличную систему учета и контроля древесины - ЛесЕГИАС (с 1 января 2025 года ей на смену придет ФГИС ЛК), она позволяет видеть процесс происхождения каждого кубометра от насаждения до выхода готовой продукции, контролировать процесс перехода права собственности и передвижения товара", - отметил Рыжиков.