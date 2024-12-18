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"Авито" приобрел два рекламных сервиса - AdRiver и Soloway

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Авито" приобрел 100% долей в группе компаний Internest (ООО "Интернест-Холдинг"), в которую входят система верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и рекламная платформа Soloway, говорится в сообщении компании.

По данным ЕГРЮЛ, покупателями выступили два юрлица "Авито" - ООО "КЕХ Екоммерц" (получило 99,9% в новой компании) и ООО "Авито Холдинг". Сделка зарегистрирована 17 декабря.

Как говорится в сообщении компании, сделка будет закрыта до конца 2024 года. Топ-менеджеры Internest продолжат работу в компании. Верификатор AdRiver - инструмент для оценки качества интернет-рекламы - останется независимым.

AdRiver - сервис для оценки качества рекламного трафика. Система также позволяет владельцам сайтов гибко управлять размещением баннеров на собственных онлайн-ресурсах и получать вознаграждение за их показы.

Платформа Soloway появилась на российском рынке в 2005 году. Система позволяет быстро запускать видео и баннерную рекламу на сайтах, в мобильных приложениях и на Smart TV. Клиентами AdRiver и Soloway являются крупнейшие рекламодатели и рекламные агентства.

"Приобретение AdRiver и Soloway соответствует долгосрочной стратегии "Авито AdTech" по развитию рекламных технологий. Бесшовная интеграция инструментов приобретенных компаний в классифайд "Авито" позволит нам запустить собственную рекламную сеть в ближайшей перспективе", - приводятся в сообщении слова старшего управляющего директора "Авито Рекламы" и "Авито Услуг" Артема Кумпель.

В свою очередь основатель и генеральный директор Roden Media Денис Романовский отметил, что "покупка компаний AdRiver и Soloway приносит "Авито" не только проверенные технологии и экспертизу, но и многолетний опыт успешного проникновения на рынок. Это приобретение открывает новые горизонты для создания мощной рекламной экосистемы, способной удовлетворить растущие потребности онлайн-платформы".

"Авито" уже обозначил свои амбициозные планы по увеличению своей доли на рынке интернет-рекламы в России. Приобретение таких известных игроков, как AdRiver и Soloway, является логическим шагом в реализации этой долгосрочной стратегии. Со своей стороны, команды AdRiver и Soloway долгое время искали возможности для расширения и дополнительной поддержки, поскольку бизнес не показывал ожидаемого акционерами роста. Поэтому данная сделка выглядит крайне выгодной для обеих сторон: "Авито" получает доступ к инновациям и опыту, а AdRiver и Soloway — к новым ресурсам и аудитории. Это стратегическое партнерство обещает стать катализатором новых достижений в сфере интернет-рекламы", - считает он.

ООО "Интернест-Холдинг" зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал - 210 тыс. рублей. По итогам 2023 года выручка от продаж составила 31,7 млн рублей, чистая прибыль - 151 млн рублей.

Авито Internest AdRiver Soloway
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