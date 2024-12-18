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Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в среду, рубль понижается на фоне слабых колебаний на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,127 руб. (+5,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,57 коп. выше уровня действующего официального курса.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в РФ сможет выдавать экспортерам, которые по указу президента обязаны продавать валютную выручку, и их "дочкам" разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте. Соответствующие поправки в правила выдачи комиссией разрешений были утверждены постановлением правительства.

Сейчас комиссия может выдавать крупнейшим экспортерам и их "дочкам" разрешения не продавать валютную выручку в размере, равном сумме, направляемой на удовлетворение требований, выраженных в иностранной валюте, а также разрешать не зачислять в уполномоченные банки и не продавать валюту по внешнеторговым контрактам, которые более чем на 50% были оплачены рублями.

Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года сроком на полгода. Позже его действие было продлено до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога репатриации с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре этого года эта планка снижена до 25%.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени подорожали на 0,18% - до $73,32 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,1% - до $70,15 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов в стране за неделю на 4,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал спада на 1,85 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 по московскому времени в среду.

ФРС снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам последнего в этом году заседания, которое завершится в среду, полагает большинство аналитиков и участников рынка. Такое решение может поддержать спрос на нефть.

Итоги заседания будут подведены в 22:00.

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