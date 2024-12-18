Рост цен пищепрома РФ в ноябре ускорился до 2,3% и стал максимальным в 2024 году

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в ноябре по сравнению с октябрем повысили цены на 2,3%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста цен ускорились: в октябре по сравнению с сентябрем они выросли на 0,9%, в сентябре по сравнению с августом рост составлял 1,4%. В августе по сравнению с июлем цены увеличились на 0,7%, в июле по сравнению с июнем - на 0,8%, в июне - на 0,6%, в мае - на 1,2%. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на 0,5%, в феврале по сравнению с январем - на 0,8%. В январе по сравнению с декабрем 2023 года было зафиксировано снижение на 0,2%.

С начала года цены повысились на 8,9%, в годовом выражении - на 8,7%.

Росстат также сообщил, что производители напитков в ноябре по сравнению с октябрем подняли цены на 2,2%. Темпы роста также ускорились. В октябре по сравнению с сентябрем они составили 0,9%, в сентябре по сравнению с августом - 0,4%. С начала года напитки у производителей подорожали на 10,7%, по сравнению с ноябрем 2023 года - на 13,4%.

Росстат также сообщил, что в ноябре по сравнению с октябрем производители повысили цены на икру лососевых рыб - на 17,6%, резаные овощи (кроме картофеля), расфасованные в пакеты - на 16,7%, муку, хлопья и гранулы из картофеля - на 10,9%, растительные масла и их рафинированные фракции - на 9,8%. При этом снизились цены на свекловичную мелассу - на 17,1%, сырокопченые колбасы - на 6,4%.

Пивовары повысили цены на свою продукцию (пиво, кроме отходов производства) на 6%, производители сброженных напитков (например, сидр, медовый напиток) - на 5,9%.

В 2023 году цены производителей продовольствия повысились на 2%, напитков - на 7%.