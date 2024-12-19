Фондовые рынки Европы завершили торги в плюсе, исключением стала Германия

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном завершили торги в среду в плюсе, небольшое снижение показал лишь германский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,15% - до 514,43 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,05%, французский CAC 40 - на 0,26%, итальянский FTSE MIB - на 25%, испанский IBEX 35 - на 0,26%, германский DAX опустился на 0,02%.

Трейдеры заняли осторожную позицию перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы. Кроме того, их внимание на этой неделе направлено на заседание Банка Англии, итоги которого будут обнародованы в четверг. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагает сохранение британским ЦБ базовой ставки на уровне 4,75%.

Статданные, обнародованные в среду, показали ускорение инфляции как в Великобритании, так и в еврозоне, в ноябре.

Потребительские цены в Великобритании в прошлом месяце увеличились на 2,6% в годовом выражении, сообщило статуправление страны. Темпы роста усилились по сравнению с октябрьскими 2,3% и стали максимальными за восемь месяцев.

Инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 2,2% в годовом выражении по сравнению с 2% в октябре, говорится в отчете статистического управления Евросоюза.

Акции французской Renault подорожали на 5,2% по итогам торгов на сообщениях о том, что японские автопроизводители Honda Motor и Nissan Motor обсуждают возможность слияния или иного сотрудничества. Renault владеет 36% Nissan, позиция французской компании относительно возможной сделки пока не ясна.

Котировки бумаг крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы повысились, в том числе BP Plc - на 0,8%, Shell - на 0,3%, TotalEnergies - на 0,9%, Eni - на 0,9%.

Акции UniCredit выросли в цене на 1,7%. Итальянский банк сообщил об увеличении доли в германском Commerzbank до порядка 28%. Бумаги Commerzbank подорожали на 1,6%.

Капитализация другого итальянского банка - Banca Monte dei Paschi di Siena повысилась на 0,2%. В среду банк объявил, что пять независимых членов совета директоров, назначенные правительством Италии, вышли из его состава. Причины такого шага не объясняются.

Цены акций французских банков BNP Paribas и Credit Agricole поднялись на 0,8% и 0,6% соответственно, несмотря на понижение их рейтингов агентством Moody's вслед за рейтингом Франции. В общей сложности Moody's ухудшило рейтинги семи банков, обосновав это ожиданиями "существенного ухудшения госфинансов" Франции в результате "политической фрагментации, которая, вероятно, будет препятствовать значительной бюджетной консолидации".

Бумаги Mercedes-Benz подешевели на 0,2%. Компания объявила о смене главы подразделения Mercedes-Benz Vans, выпускающего малотоннажные грузовики. С 1 марта им станет Томас Кляйн.

Бумаги Kingfisher дорожают на 0,9% после того, как британская сеть магазинов товаров для дома объявила об уходе с рынка Румынии.

В числе европейских компаний, акции которых заметно подешевели в среду, - Dassault Systemes (-1,2%), Pernod Ricard (-3%), а также Deutsche Lufthansa (-2,9%), Worldline (-4,5%).