В Wells Fargo считают акции Citigroup лучшим выбором среди банков в 2025 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Аналитик Wells Fargo Майк Майо считает акции Citigroup лучшим выбором для покупки среди американских банков в 2025 году, сообщает Barron's.

По его мнению, темпы роста котировок акций Citi отстают от конкурентов, в то время как банк добивается прогресса в своей стратегической трансформации и находится на пути к достижению ключевых финансовых целей к 2026 году.

"Это мой доминирующий выбор N1, и ни один другой банк не может сравниться с ним, - сказал аналитик Wells Fargo изданию. - Он был моим выбором номер один в 2024 году, и банк показал не самые лучшие результаты. Но это создает еще больше возможностей".

Майо считает, что цена акций Citi может удвоиться в течение следующих трех лет.

С начала 2024 года котировки бумаг Citi выросли более чем на 34%. Это больше, чем подъем стоимости Morgan Stanley (+31%) и Bank of America Corp. (+30%), но меньше роста Goldman Sachs Group (+45%) и JPMorgan Chase & Co. (+38%).