Число перелетов бизнес-классом по России в 2024 году выросло на 19%

Средняя стоимость такого перелета в одну сторону осталась на уровне 77 тысяч рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Количество перелетов бизнес-классом на рейсах внутри России в 2024 году выросло на 19% к прошлому году, а их доля в общем объеме внутренних авиаперевозок составила 3%, показало исследование агентства делового туризма "Аэроклуб", с обзором ознакомился "Интерфакс".

Средняя стоимость перелета "бизнесом" в одну сторону осталась на уровне 77 тысяч рублей, в то время как эконом-класс подорожал на 14% и в среднем обходился в 14,5 тысяч рублей.

Главными направлениями делового туризма в России остались Москва (+18%), на которую приходится более 27% всех командировок, и Петербург, спрос на перелеты в который увеличился на 23% при сохранении доли в 11%. Интерес к Сочи как площадке для проведения конференций и форумов привел к 27%-му росту числа командировок в этот город, а его доля выросла с 4 до 5%. Также, согласно исследованию, в топ-10 городов России с самой высокой деловой активностью вошли Екатеринбург (+18%), Казань (+11%), Красноярск (+24%), Иркутск (+20%), Новосибирск (+11%), Самара (+10%) и Нижний Новгород (+12%).

Среди отраслей, формирующих основной спрос на деловые поездки, на первом месте находится нефтегазовая промышленность, обеспечившая 17% всех перелетов (против 15% в 2023 году) и увеличившая количество командировок на 34%. На втором месте - ритейл-компании: они нарастили число командировок по России на 21% и сохранили долю в 17%. Сотрудники FMCG-компаний отправлялись в деловые поездки по стране в полтора раза чаще, чем годом ранее, на них пришлось 11% командировок.

Тренды 2024 года включают и увеличение глубины бронирований, отметили эксперты "Аэроклуба": доля билетов, купленных за три недели и более до вылета, выросла до 24% (против 19% в 2023 году и 17% в 2019). При этом доля билетов, забронированных за неделю до вылета и менее, сократилась до 39%, что на 5% ниже, чем в 2023 году (47% в 2019-м).

Доля "Аэрофлота" в сегменте делового туризма в этом году выросла до 56% (против 52% в 2023-м), а число перелетов бизнес-классом на его рейсах увеличилось на 24%. S7 Airlines, согласно исследованию, напротив, потеряла 11% корпоративных клиентов, а ее доля сократилась до 15% (против 20% в 2023-м). При этом деловые пассажиры стали на 16% реже отдавать предпочтение бизнес-классу на рейсах этой авиакомпании. На третьем месте находится "Победа", которая усилила позиции на 14% "благодаря развитым региональным маршрутам".