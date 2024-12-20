Парламент Молдавии утвердил бюджет на 2025 год с дефицитом 4% ВВП

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял во втором, окончательном, чтении закон о государственном бюджете на 2025 год, который предусматривает дефицит в размере 13,89 млрд леев, или 4,1% ВВП, сообщила пресс-служба парламента.

Доходы госбюджета запланированы в сумме 71,55 млрд леев (рост на 6,8% по сравнению с уточненными показатели 2024 года), расходы - 85,45 млрд леев (на 4,1% больше).

В пресс-релизе отмечается, что увеличение доходов бюджета в следующем году будет поддерживаться восстановлением экономики, а также мерами бюджетно-налоговой и таможенной политики. По оценке, налоговые доходы бюджета (доля в доходах госбюджета 93%) в следующем году вырастут на 8,7%.

Гранты составят 1,7% доходов госбюджета, при этом сумма грантов сократится в два раза - до 1,2 млрд леев. Поступления других доходов (дивиденды от долевого участия в госкапитале компаний, отчисления чистой прибыли госпредприятий, аренда земель и т.д.) запланированы в сумме 3,8 млрд леев.

В структуре расходов ассигнования на социальную защиту населения предусмотрены в размере 20,7 млрд леев (24,3% расходов госбюджета), на образование - 20 млрд леев (23%), на поддержку экономики - 9,1 млрд леев (10,7%). Отмечается, что капитальные расходы госбюджета увеличатся в следующем году на 18% за счет запуска 12 новых проектов.

Бюджет Молдавии на 2024 год утвержден парламентом с дефицитом 15,8 млрд леев, или 4,6% ВВП, исходя из прогноза роста экономики на 3,5%.

Позднее власти Молдавии снизили оценку роста ВВП в этом году до 2,5%.

В ноябре парламент Молдавии утвердил пересмотр бюджета на текущий год: доходы бюджета были увеличены на 1,18 млрд леев (до 67 млрд леев), расходы снижены на 493 млн леев (до 82 млрд леев). В результате дефицит госбюджета в этом году снизился на 670 млн леев - до 15,1 млрд леев.

По прогнозу министерства экономического развития и цифровизации Молдавии, в 2025 году номинальный ВВП страны достигнет почти 360 млрд леев, в реальном выражении рост составит 3%. Инфляция в следующем году прогнозируется на уровне 4,6%.

В августе правительство Молдавии утвердило рамочную среднесрочную бюджетную программу на 2025-2027 годы, предполагающую дефицит бюджета на уровне более 3% ВВП ежегодно. Власти поясняли, что отклонение параметров дефицита бюджета на 2025 год от параметров среднесрочной программы объясняется сложной ситуацией с поставками энергоносителей и ожидаемым ростом цен на них.

Параметры среднесрочной бюджетной программы основаны на прогнозе роста ВВП в 2025-2027 годах на уровне 3-3,7% в год. По оценке правительства, в этом году рост ВВП составит около 2,5%.

Официальный курс на 20 декабря - 18,42 лея/$1.