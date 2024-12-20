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В США в жилье доля гостевых комнат достигла рекорда в 2023 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Количество гостевых комнат в жилых домах и квартирах США в 2023 году достигло максимума с 1970 года, когда началось отслеживание таких данных, говорится в обзоре Realtor.com.

В Realtor.com считают занятые обособленные комнаты по числу членов семьи, проживающих в доме, добавляя к ним еще одну для использования под рабочий кабинет. Остальные считаются гостевыми.

Исследование показало, что в 2023 году число гостевых комнат увеличилось до 31,9 млн с 31,3 млн годом ранее. Это более чем в четыре раза превышает показатель 1980 года 7 млн. Доля таких комнат тоже выросла до рекордных значений, составив 8,8% против 8,7% в 2022 году и 3,5% в 1980 году.

Это связано не только с увеличением числа комнат в американских домах и квартирах в целом, но и с тем, что домохозяйства становятся меньше, отметил старший экономист Realtor.com Ральф Маклафлин.

"Дома становятся больше, а семьи - меньше", - сказал он, добавив, что наличие гостевых комнат более характерно для районов, где недвижимость дешевле и жилье с дополнительными комнатами доступнее.

Хотя последние 50 лет наблюдался рост среднего числа обособленных комнат на жилой объект: с 2,5 в 1970 году до 2,8 в 2023 году, за последние 10 лет изменений не произошло: в 2013 году средний показатель также составлял 2,8 такой комнаты. В Realtor.com называют более существенным фактором снижение числа человек на домохозяйство: с максимума в 3,1 человека в 1970 году до рекордно низкого показателя 2,5 человека в 2023 году.

В пятерку лидеров по доле комнат, которые можно классифицировать как гостевые, вошли Огден в штате Юта (12,2%), Колорадо-Спрингс в Колорадо (12,1%), Солт-Лейк-Сити в штате Юта (12%), Мемфис в Теннесси (11,8%) и Атланта в штате Джорджия (11,6%). Самая низкая доля таких комнат - в Майами (5,9%) и Сарасоте (6,4%) в штате Флорида, в Нью-Йорке (6,5%), Лос-Анджелесе (6,6%) и Нью-Хейвене в штате Коннектикут (6,7%).

Атланта США Солт-Лейк-Сити Realtor.com Ральф Маклафлин Огден Мемфис
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