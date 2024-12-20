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Аналитики Sinopec ждут дальнейшего спада спроса на бензин в Китае

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на бензин в Китае прошел пик в 2023 году и будет снижаться в связи с активным внедрением в стране электромобилей, считают эксперты Института экономики и развития Sinopec, крупнейшей нефтеперерабатывающей компании страны.

Потребление бензина сократится на 1,1% в этом году и продолжит уменьшаться с 2025 года, говорится в годовом обзоре организации. В 2025 году, как ожидается, снижение составит 1-2%.

Институт также подтвердил прошлогодний прогноз, согласно которому, спрос на нефть в Китае достигнет пика на уровне 800 млн тонн в год не позднее 2027 года.

Хотя спрос на нефть для целей производства автомобильного топлива, вероятно, будет уменьшаться, ее потребление для производства пластмасс и авиационного топлива продолжает расти.

"Спрос со стороны нефтехимической отрасли смягчит снижение спроса для производства автотоплива", - отмечает глава института Sinopec Ло Дацин.

По прогнозу аналитиков, спрос на дизельное топливо в Китае в этом году уменьшится более чем на 5%, в следующем - на 3-5%. Пик потребления дизеля был зафиксирован в 2019 году, после чего он остается стабильным на уровне около 190 млн тонн в год.

При этом спрос на авиационное топливо, как ожидается, продолжит расти до конца 2040 года. Институт Sinopec ожидает увеличения этого показателя в текущем году на 13,6%, до 39,4 млн тонн, в следующем - на 7%.

Потенциал расширения производственных мощностей китайских НПЗ приближается к концу, может достичь пика на уровне 960-970 млн тонн в 2025 году, отмечается в обзоре.

Sinopec Китай Ло Дацин
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