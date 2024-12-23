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Премьера мультсериала "Чемпионы" киностудии "Союзмультфильм" состоится 31 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Премьера нового спортивного мультсериала "Чемпионы" состоится 31 декабря, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

Как отметили в пресс-службе, выполненный в жанре буффонада проект вдохновлен классическими анимационными фильмами режиссера Бориса Дежкина ("Шайбу! Шайбу!", "Метеор на ринге", "Матч-реванш" и другими). Зрители вновь увидят на экранах противостояние знаменитых команд - "Синих вымпелов" и "Красных метеоров". Комментировать анимационные матчи будет известный телеведущий Дмитрий Губерниев.

По сюжету первой серии игроки "Синих вымпелов" усердно готовятся к предстоящему матчу на ледовой площадке, в то время как участники "Красных метеоров" для быстрого наращивания мышечной массы налегают на фастфуд. Каждая из команд уверена в верности своего подхода. Кто из них окажется прав - покажет исход непростого поединка. Хоккейным баталиям будет посвящен первый сезон проекта, в дальнейшем зрители увидят эпизоды, где команды будут соревноваться в других видах спорта - футболе, волейболе, баскетболе и даже дзюдо.

31 декабря первую серию "Чемпионов" можно будет увидеть также на телеканале "Карусель". Проект создан при поддержке Минспорта России, Континентальной хоккейной лиги, бренда грузовиков "Валдай" от Группы компаний "Современные транспортные технологии" и портала "Чемпионат". Серии также будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko, который выступает сопродюсером проекта.

Союзмультфильм
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