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Умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Заслуженный работник культуры РСФСР, режиссер балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ), брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев скончался на 88-м году жизни, сообщили в среду в пресс-службе театра.

"Руководство и коллектив Большого театра России с глубоким прискорбием сообщают, что 15 января 2025 года на 88-м году жизни скончался заслуженный работник культуры РСФСР, солист балета (1956-1977 гг.), режиссер, ведущий балетные спектакли (1977-2020 гг.) Немоляев Всеволод Владимирович", - говорится в сообщении.

В ГАБТ уточнили, что Немоляев более 60 лет прослужил в Большом театре.

О месте и времени прощания в театре будет сообщено дополнительно.

Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года. В 1956 году окончил Московское хореографическое училище. Как отмечается на сайте ГАБТ, будучи еще учащимся, исполнял хореографические номера "Полет шмеля" на музыку Римского-Корсакова, "После полета" на музыку Соловьева-Седова, дуэт из балета "Медный всадник", Гопак из балета "Тарас Бульба" и русский и испанский танцы в балете "Щелкунчик" Чайковского.

В 1956-1977 годы был артистом балетной труппы Большого театра, с 1972 года - солистом. С 1977 года был режиссером балета, в настоящее время - режиссером по составам ГАБТ.

Всеволод Немоляев ГАБТ
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