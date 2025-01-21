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Мишустин вручит премии правительства в области культуры

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин вручит во вторник, 21 января, премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2024 год, сообщила пресс-служба российского кабинета министров.

В мероприятии примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова.

"Премии присуждаются творческим работникам и деятелям культуры - гражданам Российской Федерации - за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения культуры и искусства, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в культурное наследие, за просветительские проекты, приумножающие нравственное богатство российской культуры, за создание творческих проектов и произведений для детей и юношества", - отмечает пресс-служба.

Михаил Мишустин Ольга Любимова Татьяна Голикова
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