В марте в Москве пройдет фестиваль "Московское барокко"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - С 5 по 31 марта в Москве пройдёт первый музыкальный фестиваль "Московское барокко", в рамках которого выступят ведущие солисты, а также известные симфонические и камерные коллективы.

Как сообщают организаторы, в фестивале примут участие барочный оркестр "Зарядье", ансамбль "Солисты Москвы" (дирижёр — Юрий Башмет), оркестр "Виртуозы Москвы", симфонический оркестр имени Чайковского (дирижёр - Феликс Коробов), оркестр Musica Viva (дирижёр — Александр Рудин), оркестр Pratum Integrum и другие.

В центре программы — месса си минор Баха 11 марта и концертное исполнение оперы Генделя "Альцина" 23 марта (партию Альцины исполнит сопрано Василиса Бержанская).