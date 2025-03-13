"Мосфильм" опроверг "списание" половины своей коллекции фильмов с баланса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сообщения о "списании" киноконцерном "Мосфильм" половины своей коллекции с баланса не соответствуют действительности, возникшие претензии со стороны Счетной палаты связаны с особенностью бухгалтерского учета и невозможностью определить стоимость фильмов, снятых в советское время, сообщили "Интерфаксу" в "Мосфильме".

"Из распространенных рядом СМИ тезисов о том, что "Мосфильм" списал половину своей коллекции с баланса" у аудитории может сложиться ложное впечатление, что Киноконцерн каким-то образом решил скрыть часть своей коллекции для каких-либо неизвестных целей. Это не соответствует действительности", - сообщили агентству в пресс-службе киноконцерна.

Там отметили, что "Мосфильм" является обладателем исключительных авторских прав на собственную коллекцию, а использование фильмотеки, куда входит более 2,8 тыс. произведений, осуществляется в полном соответствии с законодательством.

"Денежные средства, полученные по лицензионным договорам, отражаются в общем доходе предприятия и учитываются при исчислении налогов и иных обязательных платежей", - заявили в пресс-службе.

При этом, в "Мосфильме" уточнили, основная часть кинокартин, авторские права на которые принадлежат киноконцерну, была создана в советский период. С 1993 года в бухгалтерском учете появилась норма о нематериальных активах, которые признаются в учёте по первоначальной стоимости в сумме фактических расходов на их создание.

"Однако в отношении картин, снятых в советское время, отсутствует фактическое стоимостное выражение - поскольку затраты на их производство, осуществленные десятилетия назад, при их оценке в настоящее время объективно невозможно учитывать. <...> Поэтому "Мосфильм" вынужден учитывать данную категорию фильмов на забалансовом счёте предприятия (который был специально создан для этих целей)", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, "фильмы "Мосфильма" никуда не "списывались", права на них не передавались "третьим лицам", не использовались для каких-то других целей. Это исключительно вопрос бухгалтерского учёта и отчётности".

Ранее в СМИ со ссылкой на отчет Счетной палаты по итогам проведенного аудита появилась информация о том, что "Мосфильм" списала с баланса более 1,4 тыс. фильмов из своей коллекции, однако, при этом продолжил получать с них доход. Отмечалось, что на на балансе предприятия учтены всего 39 кинофильмов, а более 1,4 тыс. кинофильмов, "учитываются за балансом предприятия без денежной оценки".