Президент РФ вручит премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей

Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В День работника культуры, 25 марта, в Екатерининском зале Кремля пройдет церемония вручения премий президента РФ для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год, информирует пресс-служба главы государства.

Лауреатами президентских премий за 2024 год стали восемь человек, отмечается в сообщении.

Там напомнили, что премия президента для молодых деятелей культуры присуждается, начиная с 2011 года, гражданам России в возрасте до 35 лет за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства и культуры.

Премия Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества присуждается, начиная с 2013 года, и вручается лауреатам за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства и культуры, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества.

"В этот же день в режиме видеосвязи президент проведет заседание Совета по культуре и искусству. Будет обсуждаться широкий круг тем, связанных с работой Совета, в том числе - вопросы образования в сфере искусств, а также литературы и книгоиздания, другие актуальные вопросы", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.