В музее "Гараж" сменился директор

Музей современного искусства "Гараж" Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Новым директором музея современного искусства "Гараж" назначена Дарья Котова, она пришла на смену Антону Белову, который возглавлял музей с 2010 года.

"С 17 апреля 2025 года к исполнению обязанностей приступает Дарья Котова. Она сменит на этом посту Антона Белова, возглавлявшего музей с 2010 года", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

В музее уточнили, что при новом руководстве он сохранит стратегический курс на поддержку современного искусства и инфраструктурное развитие институции и продолжит реализацию всех своих ключевых программ. В ближайшее время будет объявлено о новом проекте адаптации павильона "Шестигранник" в Парке Горького для публичных проектов музея "Гараж".

В музее отметили, что под руководством Белова музей "Гараж" "реализовал ряд значимых выставочных и просветительских программ и завоевал репутацию одной из самых динамичных культурных институций России". Под его руководством, как отметили в музее, Центр современной культуры "Гараж" стал музеем современного искусства, было открыто новое здание музея в Парке Горького, запущены издательская и инклюзивная программы, основан архив по истории российского современного искусства.

Котова пришла работать в музей в 2010 году на позицию ассистента отдела по связям с общественностью. В 2014 году она возглавила департамент развития, маркетинга и рекламы, с 2021 года также руководит эндаумент-фондом музея.