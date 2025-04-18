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Столичные театры адаптировались к новым правилам продажи билетов и посещения

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Театры и концертные площадки Москвы, принимающие участие в эксперименте по продаже билетов и посещению учреждений при предъявлении документа, удостоверяющего личность, адаптировались к новым правилам, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"Для этого была проведена серьезная подготовка и самих учреждений, и билетных систем. Это большая работа со зрителями, с пропускной способностью самих учреждений, по информированию и разъяснению новых правил посещения. Задержки перед началом концертов и спектаклей, если и были, то не больше стандартных 8-10 минут", - сказал Фурсин.

Он также отметил, что департамент смотрит ежедневно статистику по количеству зрителей по всем учреждениям.

"Сейчас мы видим, что количество посетителей в первом квартале этого года выше, чем было в первом квартале 2024", - добавил он.

Новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных департаменту культуры Москвы, начали действовать с 15 марта. Теперь при покупке билета необходимо вносить данные о зрителе, а для прохода в театр или на концерт потребуется вместе с билетом предоставить документ, удостоверяющий личность.

Как отмечали ранее в департаменте культуры, новые правила направлены на повышение безопасности зрителей и усиление борьбы с недобросовестными продажами.

Новые правила действуют при покупке билетов на культурно-зрелищные мероприятия - спектакли и концерты в театрах и на концертных площадках, подведомственных департаменту культуры, а именно в 63 театрах и на 36 концертных площадках.

Алексей Фурсин
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