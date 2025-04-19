Дискуссия вокруг "Мастера и Маргариты": люди как люди, авторское право испортило их

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Экранизации и многочисленные театральные постановки по роману "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова идут много лет, однако споры о правах на произведение писателя не утихают по сей день – ряд деятелей культуры считает, что созданное автором должно стать общественным достоянием, наследники писателя придерживаются иного мнения.

Недавно несколько деятелей культуры написали письмо главе Союза писателей России Владимиру Мединскому с просьбой разобраться, кому принадлежат права на произведения писателя и можно ли считать его наследие общественным достоянием.

В письме говорится об истории взаимоотношений с внуком Булгакова Сергеем Шиловским. С точки зрения авторов обращения, наследник выдвигает требования, которые по своей сути являются запретом на постановку "Мастера и Маргариты". Инициаторы письма напоминают, что аналогичные проблемы возникали у Олега Табакова и Александра Пронькина, которые так и не получил согласия наследников.

Как сообщил "Интерфаксу" член правления Союза писателей России (СПР), президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев, обращение деятелей культуры было получено и принято к рассмотрению, в рамках которого уже проведена юридическая экспертиза.

Результаты экспертной оценки

Проводившие оценку эксперты пришли к выводу, что произведения Булгакова, в том числе, вызывающий споры роман "Мастер и Маргарита", являются общественным достоянием. "Исходя из экспертизы, согласие Шиловского для того, чтобы использовать материалы, которые сделаны Булгаковым или его третьей женой Еленой Булгаковой, не требуется", - уточнил Ивлиев.

По состоянию на 1940 год, когда умер Михаил Булгаков, исключительное авторское право охранялось 15 лет – то есть до 1956 года. Затем в законодательство были внесены изменения,устанавливающие срок в 50 лет. Но этот мораторий действовал в том случае, если исключительные права на произведение не истекли по состоянию на 1 января 1993 года.

От себя добавим, что эти коррективы внесли путаницу в юридические трактовки сроков действия авторских прав, с которой приходится разбираться до сих пор. Окончательно спутала все карты еще одна поправка о том, что авторские права на произведения сохраняются в течение 50 лет после его публикации. Напомним, что роман был частично опубликован в 1966-1967 гг.

Ивлиев отмечает, что эксперты ссылаются на нормы действующего законодательства, согласно которому новые сроки авторского права не распространяются на произведения, срок охраны которых истек к 1 января 1993 года. Эксперты считают, что точкой отсчета должен быть год смерти писателя – 1940. Эта же дата была установлена и прежним законодательством, поэтому "совершенно точно можно говорить о том, что срок охраны прав такого выдающегося мастера как Булгаков, истек".

Комментируя точку зрения о том, что авторские права на произведения сохраняются в течение 50 лет после его публикации, эксперты уточняют, что согласно статье 1268 Гражданского кодекса РФ, обнародованным считается только то произведение, которое обнародовано после смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение.

"К 1966 году госпожа Булгакова уже не обладала исключительными правами на произведение, на них уже не обладал и сам Булгаков, срок истёк", - подчеркнул Ивлиев.

В 2008 году законодательство снова изменилось – был установлен 70-летний срок исключительных прав после смерти автора или обнародования его произведений. Но это, по мнению проводивших экспертизу специалистов, сути не изменило. Точкой отсчета срока действия авторских прав, по их мнению, остается 1940 год.

Позиция стороны наследников

Представляющий сторону наследника адвокат Андрей Гольцблат сказал "Интерфаксу", что в отношении прав на произведения Булгакова "была проведена уже не одна экспертиза и именно поэтому все произведения Михаила Булгакова, опубликованные после его смерти, требуют согласие правообладателя".

Гольцблат также сообщил, что в настоящее время постановки по произведениям Булгакова идут более чем в 50 театрах России и все они имеют разрешение наследников.

Он разъяснил, что правоотношения по использованию произведений литературы и искусства, возникшие после 2008 года, регулируются частью 4 Гражданского кодекса РФ (ГК). Статья 1281 ГК устанавливает 70-летний срок исключительных прав после смерти автора, а п. 3 этой статьи устанавливает 70-летний срок на произведения, обнародованные после смерти автора. Таким образом, сторона наследников отсчитывает срок действия прав с момента публикации романа – "Мастер и Маргарита" был обнародован в 1966–1967 годах.

"Согласно статье 6 ФЗ РФ "О введении в действие ч.4 ГК РФ", сроки охраны в 70 лет применяются в случаях, когда 50-летний срок действия авторского права не истек к 1 января 1993 года. По состоянию на 1 января 1993 года 50-летний срок действия авторского права на произведение "Мастер и Маргарита" не истек", - подчеркнул Гольцблат.

Он также уточнил, что вышеуказанные сроки полностью соответствуют международным договорам России в отношении авторских прав.

Гольцблат отметил, что Булгаков создавал произведение "Мастер и Маргарита" с зимы 1928-1929 года до своей смерти в 1940 году. Правоотношения по созданию произведения регулировались тогда постановлением ЦИК СССР и СНК ССР от 30.01.1925 г. "Об основах авторского права", которым предусматривался срок охраны в течение всей жизни автора и 15 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Таким образом, права на произведение сохранялось до 1 января 1956 года, и именно с этого момента на территории СССР прекратились имущественные авторские права, а, следовательно, и правоотношения".

С 3 августа 1993 года в РФ был введен Закон "Об авторском праве и смежных правах". Тогда же было установлено, что он распространяется и на те произведения, в отношении которых правовая охрана была прекращена, 50-летний срок к 1993 году не истек. Статьей 27 закона было установлено, что "если произведение было опубликовано после смерти автора, то 50-летний срок исчисляется с 1 января, следующего за годом опубликования произведения", пояснил Гольцблат.

После вступления в силу в январе 2008 года части 4 ГК РФ правила предоставления правовой охраны произведению стали определяться федеральным законом, согласно которому срок действия исключительного права на произведение применяется в случае, если 50-летний срок действия авторского права не истек к 1января 1993 года, а статьей 1281 ГК РФ установлено исчисление срока действия авторского права с момента обнародования произведения, в связи с этим 70-летний срок охраны должен исчисляться с момента обнародования произведения.

"Произведения Михаила Булгакова охраняются во всех странах мира и права наследников никогда не оспаривались. По российскому законодательству переход в общественное достояние возможет только после истечения срока охраны исключительного права, то есть по истечении 70 лет с 1 января года следующего за годом, в котором произведение было обнародовано, а именно с 1 января 1967 года", - сказал Гольцблат.