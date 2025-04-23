Открылся новый музей Кинешемского драмтеатра им. Островского

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей открыл в Ивановской области музей Кинешемского драматического театра им. Островского, проект реализован в рамках федеральной программы "Новый музей театра".

"Экспозиция нового музея включает 250 уникальных предметов из фондов Бахрушинского музея, Кинешемского художественно-исторического музея и Литературно-краеведческого музея Константина Бальмонта. Среди них – старинные афиши, программы спектаклей, сценические костюмы, макеты и эскизы декораций, а также редкие фотографии актеров и режиссеров", - сообщили в пресс-службе Бахрушинского музея.

Как отметила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова, одна из задач экспозиции – показать, как в театре соединяются эпохи и как менялся театр на протяжении более ста лет: от времени Александра Островского, пьесы которого родились на улицах Кинешмы, до современных постановок, фестивалей и имен сегодняшнего театра.

В рамках экспозиции организованы мультимедийные инсталляции с видеозаписями спектаклей и лекциями театроведов, а также визуальные образы Кинешмы – фотографии любимых мест Островского, видов города его времени, а также произведения Бориса Кустодиева, Петра Петровичева и других художников, вдохновленные этими местами. В музее отметили, что благодаря новым выставочным подходам экспозиция будет интересна самой широкой публике – и детям, и взрослым, и профессионалам театра и гостям города.