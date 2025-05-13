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Балет Родиона Щедрина "Конек-Горбунок" вернется на сцену Большого театра

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Балет "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина возвращается на сцену Большого театра (ГАБТ), премьерные показы пройдут 29, 30, 31 мая и 1 июня на Исторической сцене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"29, 30, 31 мая и 1 июня на Исторической сцене Большого театра состоятся премьерные показы красочного балета "Конёк-Горбунок" Родиона Щедрина. Музыкальный руководитель постановки - Валерий Гергиев", - сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Премьера балета "Конёк-Горбунок", написанного композитором Родионом Щедриным по заказу Большого театра, состоялась 4 марта 1960 года. Главные партии исполнили: Царь-девица - Майя Плисецкая, Иванушка - Владимир Васильев, Конёк-Горбунок - Тамара Тучнина, в партии Царя выступил сам хореограф Александр Радунский.

"Конёк-Горбунок" - одно из самых ранних творений композитора: работать над балетом Щедрин начал ещё во время учёбы в консерватории", - отметили в пресс-службе ГАБТ. Следующая постановка "Конька-Горбунка" была осуществлена в Большом в 1999 году.

"Для неё Щедриным была сделана новая версия балета, превратившая его в ослепительную русскую феерию (дирижёр - Андрей Чистяков, балетмейстер Николай Андросов, художник Борис Мессерер)", - сказали в пресс-службе.

Над новым спектаклем на Исторической сцене работают: дирижёр-постановщик - Павел Клиничев, хореограф и автор либретто - Максим Петров, режиссёр - Антон Морозов и соавтор либретто Богдан Королёк, а также художник Юлиана Лайкова.


Большой театр Родион Щедрин
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