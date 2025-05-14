В Вахтанговском театре сообщили, что репертуар отмененных в Севастополе гастролей был согласован

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, комментируя отмену гастролей в Севастополе, сообщил, что репертуар гастролей был заранее согласован с Департаментом культуры Севастополя и с губернатором региона.

"Мы очень серьезно готовились к поездке. Провели технический визит. Осмотрели Театр Луначарского, его особенности и возможности. Исходя из технических возможностей, что по декорациям можно разместить на сцене, и был сформирован репертуар. Гастроли эти были включены в общероссийский план концертно-гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, репертуар был заранее согласован с Департаментом культуры Севастополя и с губернатором региона", - написал Крок в своем телеграм-канале.

Он отметил, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев сам обратился в Росконцерт "с просьбой привезти лучшие спектакли и самых известных артистов Театра Вахтангова в Севастополь и заверил, что у них не страшно и абсолютно безопасно", в театре "восприняли это предложение с горячим энтузиазмом и всячески поддержали". На спектакли были раскуплены все билеты в день старта продаж.

Из Москвы в Севастополь были отправлены фуры с декорациями и оборудованием, также туда выехали артисты, сообщил Крок.

Ранее 12 мая Минкультуры РФ сообщило об отмене гастролей театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе.

"Минкультуры России уделяет большое внимание формированию репертуарной политики подведомственных учреждений культуры. При этом репертуарный выбор, осуществленный руководством театра, ведомство считает ошибочным", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, в рамках гастролей театр должен был показать спектакли "Царь Эдип", "Ветер шумит в тополях" в постановке Римаса Туминаса и "Королева-мать" в постановке Сергея Яшина.