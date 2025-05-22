Выставка Майи Плисецкой пройдет в Китае

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей представит в Китае выставку к 100-летию Майи Плисецкой, открытие состоится в ноябре в Федеральном центре литераторов и художников Пекина, сообщила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

"Выставка "Майя Плисецкая - полюс магии" - первый совместный проект Бахрушинского музея и китайских партнеров, открывающий новое направление культурного сотрудничества. Проект станет частью программы перекрестных Годов культуры России и Китая 2024-2025", - сообщила Трубинова в рамках сессии фестиваля "Интермузей".

Она уточнила, что в основу экспозиции легли материалы из фондов Бахрушинского театрального музея. Особое место займут авторские фотографии Плисецкой, предоставленные фотографом Большого театра Михаилом Логиновым.

Открытие выставки запланировано на 20 ноября 2025 года - в день рождения Плисецкой.