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Центральный музей российского казачества открылся в Москве

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Москве открылся Центральный музей российского казачества, новый музей, в которое представлено более 800 артефактов, станет частью комплекса Государственного исторического музея.

"Мы сегодня являемся свидетелями и участниками исторического события - открытия Центрального музея российского казачества, как филиала Государственного исторического музея в Москве. Очень символично, что по поручению президента страны это происходит в год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества, и тем самым это подчеркивает суть казачества: служение Отечеству, смелых подвигов Ермака, победоносных сражений Великой Отечественной войны и сегодняшнего участия казаков в специальной военной операции", - сказала во время церемонии открытия вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что в музее представлено 800 артефактов, которые являются свидетельствами становления и развития казачества на Руси. "Для посетителей это будет не просто музейное пространство, это будет еще и объект, где можно узнать истинную историю российского казачества и, конечно, создать еще и образовательное пространство", - добавила Голикова.
В свою очередь глава Минкультуры РФ Ольга Любимова отметила, что здание, в которое открывается музей, пережило пожар 1812 года и времена, когда в ХХ веке в нем были открыты маленькие квартиры, "и трудно было представить, что в кратчайшие сроки наши коллеги (…) создадут уникальное пространство". "Мы понимаем, что столетии истории нашей страны невозможно представить без казачества (…) (в музее) мы будем рассказывать, в том числе, об истории нашей страны, о славных и трагических моментах, о победах, о невероятных сражениях, которые происходили в разные столетия, и победы в которые мы не могли бы себе представить без истории казачества", - добавила министр.

Как отметил директор ГИМ Алексей Левыкин, работа по созданию музея началась в 2017 году. Открытию предшествовали большие реставрационная и научная работы. Он выразил благодарность правительству РФ и правительству Москвы за помощь в работе по созданию музея.

Левыкин также зачитал приветствие мэра Москвы Сергея Собянина, направленное к открытию музея. В нем мэр отметил, что прошлое и настоящее российского казачества нашло достойное отражение в экспозиции музея, "который, убежден, обогатит культурное и историческое пространство столицы и станет новым местом притяжения москвичей и гостей нашего города".

Центральный музей российского казачества открыла в старинном особняке в Большом Левшинском переулке, где до революции 1917 года располагалось Дворцовое ведомство.

Экспозиция состоит из 16 залов, где представлена история всех казачьих войск, гвардейских формирований Российской императорской армии. В экспозиции представлены более 800 предметов из собрания Государственного исторического музея по самым разнообразным темам, связанным с историей казачества: нумизматическая коллекция, персональные казачьи награды, среди которых грамоты, жалованные ковши и сабли, именные медали; оружие, униформа и знамена, коллекция живописи, графики, скульптуры, материалы из фондов письменных источников, карты мемориальные вещи.
Специально для показа в новой экспозиции были отреставрированы 22 предмета из коллекции Исторического музея. Так, в числе предметов, которые впервые будут представлены широкой аудитории: портрет атамана Войска Донского Андриана Денисова (неизвестный художник, вторая половина XIX в); чекмень генерала пешей и конной артиллерии Черноморского казачьего войска (1840 - 1855 гг.); халат Бурятских казачьих полков Карацайскогоотделения (1840-1850-е гг.); икона Богоматерь Знамение (Курская-Коренная) XVIII в. На цокольном этаже музея организовано общественное пространство: видеозал, центр казачьей культуры и многофункциональный зал будут использоваться для проведения различных мероприятий.

Москва
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