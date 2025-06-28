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Третьяковская галерея открыла выставку "Александр Дейнека. Гимн жизни"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Выставка "Александр Дейнека. Гимн жизни", на которой представлено более 200 работ автора, открылась в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной, проект подготовленный совместно с Курской картинной галереей им. Дейнеки.

Экспозиция объединяет произведения живописи, графики и скульптуры, а также мозаичные панно из собраний Третьяковской галереи и Курской картинной галереи им. Дейнеки. Многие из них впервые показаны в Москве.

В одиннадцати разделах выставки собраны произведения Дейнеки 1920–1960-х годов. Выставку открывают ранние работы мастера, созданные в Курске и во время учебы в московском Вхутемасе – Высших художественно-технических мастерских. Тематический блок "Линии новой жизни" представляет произведения, выполненные в период, когда начинает складываться характерный художественный почерк Дейнеки, а следующие разделы экспозиции рассказывают об отдельных темах в творчестве художника и этапах его карьеры.

Важная часть выставки посвящена теме спорта. Значительное внимание в экспозиции уделено портретному наследию Дейнеки. В залах можно познакомиться с образами современников художника, среди которых – "Портрет художника Вялова" и "Портрет архитектора Милешиной". Отдельный раздел также посвящен творческим поездкам и командировкам мастера. Здесь посетители увидят произведения, написанные Дейнекой за рубежом, в том числе во время его путешествия в Италию.

Отдельный интерес среди графических работ на выставке представляют эскизы росписей интерьеров ювелирных магазинов и кафе. Они рассказывают о малоизвестных широкой публике направлениях работы Дейнеки, связанных с дизайном и модой.

Третьяковская галерея Александр Дейнека
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