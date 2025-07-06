Премьера оперы "Иоланта" Чайковского в версии Башмета вошла в программу фестиваля в Клину

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьера оперы "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета вошла в традиционный вечер "Ночь Чайковского в Усадьбе Демьяново" в Клину в рамках ежегодного музыкального фестиваля.

В спектакле переплетаются музыка из последней оперы Чайковского с его же размышлениями о творчестве, о предназначении, о роли искусства и музыки в жизни человека, пояснил маэстро.

Этот проект посвящен празднованию 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 175-летию со дня рождения Модеста Ильича Чайковского - драматурга и литератора, младшего брата композитора, либреттиста опер "Пиковая дама" и "Иоланта", говорится в сообщении "Русского концертного агентства".

В рамках фестиваля 5 июля также была показана балетная программа "Денис Родькин и друзья". На сцене премьер Большого театра со своими коллегами представили фрагменты из балетов "Лебединое озеро", "Онегин", "Щелкунчик". По традиции дома-музея Чайковского перед представлением Родькин посадил куст сирени.