Более 29 тыс. зрителей посетили международный фестиваль искусств Чайковского в Клину

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, который прошел с 27 июня по 6 июля в Клину в одиннадцатый раз, собрал свыше 29 тысяч зрителей, сообщила пресс-служба музея-заповедника композитора.

Одной из ярких особенностей мероприятия стали концерты на свежем воздухе. Под художественным руководством Героя Труда РФ и народного артиста СССР Юрия Башмета фестиваль собрал таких участников как Евгений Миронов, Мария Смольникова, Симона Кермес, Klazz brothers and Cuba Percussion, Грант и Ксения Башмет, Игорь Костолевский, Денис Родькин и Элеонора Севенард, Борис Березовский, "Геликон-опера", камерный ансамбль "Солисты Москвы", государственный симфонический оркестр "Новая Россия".

Зрители увидели спектакли-концерты "Видный миру смех и неведомые ему слезы" и "Когда пришла к тебе любовь" режиссера Марины Брусникиной по роману Гоголя "Мертвые души", оперу "Черевички" Петра Чайковского в постановке режиссера Сергея Новикова под руководством маэстро Филиппа Селиванова, а также выступления ведущих балетных артистов Большого и Мариинского театров.

Фестиваль открылся камерным вечером в Мемориальной гостиной с выступлением лауреата I премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова Владимира Вишневского. На закрытии зрители услышали Первый фортепианный концерт в исполнении выдающегося пианиста Бориса Березовского, победителя IX Международного конкурса им. П. И. Чайковского, участника крупнейших международных музыкальных фестивалей.

Также прошла лекция заслуженной артистки России Наталии Бурмейстер, где она рассказала о своем отце - знаменитом балетмейстере Владимире Бурмейстере.

Помимо этого, мероприятие включало Международную музыкальную академию для одаренных детей в рамках программы "Юрий Башмет - молодым дарованиям России", где преподаватели московских музыкальных вузов делились своим опытом, и благотворительный концерт для жителей и гостей города в парке "Сестрорецкий" - квартет камерного ансамбля "Солисты Москвы" исполнил произведения Чайковского, Моцарта, Штрауса и Паганини.

Особое внимание привлек масштабный проект "Ночь Чайковского" в усадьбе Демьяново, где была исполнена опера П. И. Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета с участием Петра Федорова в роли Чайковского, солистов молодежной программы Большого театра России и камерного хора Московской консерватории.

