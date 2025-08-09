Поиск

Умер актер Иван Краско

Умер актер Иван Краско
Актер Иван Краско
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Народный артист России Иван Краско скончался в возрасте 94 лет, сообщил в субботу "Интерфаксу" концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

Краско родился 23 сентября 1930 года. Советский и российский актер, народный артист России. В 1953 году окончил Первое балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист". В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, после его окончания был принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького. С 1966 года был актером Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

В кино дебютировал в середине 1960-х годов, сыграв эпизодическую роль в психологическом детективе "Авария". Впоследствии в кино исполнил более 100 ролей. Известен по ролям в фильмах "Блокада", "Афганский излом", "Господин оформитель", "Особенности национальной охоты в зимний период" и другим.

Хроника 05 января 2019 года – 09 августа 2025 годаУмершие знаменитости
Иван Краско
