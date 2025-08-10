Умер режиссер Юрий Бутусов

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Театральный режиссер Юрий Бутусов скончался на 64-м году жизни, сообщила в воскресенье актриса Варвара Шмыкова.

"Невозможно поверить. (...) Покойтесь с миром, любимый Юрий Николаевич", - написала она на своей странице в соцсетях.

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 1996 до 2004 года работал режиссером в театре имени Ленсовета, однако в 2011 году вновь вернулся в театр в качестве главного режиссера. В ноябре 2017 года стал художественным руководителем театра имени Ленсовета, но в марте 2018 года покинул этот пост. В сентябре 2018 года был приглашен на должность главного режиссера Театра имени Евгения Вахтангова. В ноябре 2022 года уволился из театра в связи с тем, что находился в Париже.