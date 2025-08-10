Поиск

Умер режиссер Юрий Бутусов

Умер режиссер Юрий Бутусов
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Театральный режиссер Юрий Бутусов скончался на 64-м году жизни, сообщила в воскресенье актриса Варвара Шмыкова.

"Невозможно поверить. (...) Покойтесь с миром, любимый Юрий Николаевич", - написала она на своей странице в соцсетях.

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 1996 до 2004 года работал режиссером в театре имени Ленсовета, однако в 2011 году вновь вернулся в театр в качестве главного режиссера. В ноябре 2017 года стал художественным руководителем театра имени Ленсовета, но в марте 2018 года покинул этот пост. В сентябре 2018 года был приглашен на должность главного режиссера Театра имени Евгения Вахтангова. В ноябре 2022 года уволился из театра в связи с тем, что находился в Париже.

Хроника 05 января 2019 года – 10 августа 2025 годаУмершие знаменитости
Юрий Бутусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Умер актер Иван Краско

Умер актер Иван Краско

Минкультуры РФ предложило отложить маркировку произведений с информацией о наркотиках

Минкультуры РФ предложило отложить маркировку произведений с информацией о наркотиках
Умершие знаменитости

Умер народный артист России Владимир Сафронов

Умер народный артист России Владимир Сафронов

Мининформ Белоруссии внес книги Рю Мураками и Чака Паланика в список запрещенных к продаже

Мининформ Белоруссии внес книги Рю Мураками и Чака Паланика в список запрещенных к продаже

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

Умер Оззи Осборн

Умер Оззи Осборн

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Завершилась длившаяся 9 лет реставрация иконы "Страшный суд" Музеев Московского Кремля

Завершилась длившаяся 9 лет реставрация иконы "Страшный суд" Музеев Московского Кремля
Умершие знаменитости

Ушел из жизни режиссер Юрий Кара

Ушел из жизни режиссер Юрий Кара
Умершие знаменитости

Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Мороз

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6933 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });