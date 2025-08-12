Поиск

Инвестор восстановит дачу книгоиздателя Левенсона в Ново-Переделкине

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Победитель онлайн-аукциона восстановит дачу книгоиздателя Александра Левенсона в столичном районе Ново-Переделкино, являющуюся объектом культурного наследия федерального значения, сообщает пресс-служба департамента городского имущества (ДГИ) Москвы.

"По итогам торгов город заключил договор купли-продажи трех зданий суммарной площадью свыше 400 кв.м и земельного участка площадью более 0,3 га на западе столицы. В составе этого имущественного комплекса - дача Левенсона, построенная в 1900-е годы архитектором Федором Шехтелем, а также гаражное и хозяйственное строения. Так как дача Левенсона является объектом культурного наследия, новому инвестору необходимо восстановить недвижимость и приспособить ее для современного использования", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Екатерины Соловьевой.

Как уточнили в ДГИ, объект находится по адресу проезд Чоботовский, дом 4, строение 1, рядом с Чоботовским лесом.

Глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов в свою очередь добавил, что за последние пять лет на аукционах по продаже помещений и зданий в объектах культурного наследия на один лот в среднем претендовало три участника.

Москва Ново-Переделкино Александр Левенсон Федор Шехтель
