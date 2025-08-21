Поиск

Стартовали съемки "Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа"

Режиссером фильма стал Петр Тодоровский, в широкий российский прокат картина выйдет в 2026 году

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Съемки полнометражного фильма "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа" стартовали в Пятигорске, продолжение дилогии снимает режиссер Петр Тодоровский, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Киностудии имени Горького.

Фильм станет первым совместным проектом кинопрокатной компании "Вольга" и Киностудии Горького.

В основу сюжета картины легла одноименная книга Владимира Аленикова, режиссера и автора сценария детской музыкальной комедии "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", которая сделала популярными персонажей Пети Васечкина, Васи Петрова и Маши Старцевой.

В новой истории герои отправляются на экскурсию в современный Пятигорск и попадают в девятнадцатый век. Путешествие во времени дает им шанс лично познакомиться с Михаилом Лермонтовым и его лучшим другом Николаем Мартыновым. Друзья решают предотвратить дуэль и спасти жизнь великого поэта.

В новом фильме главных юных героев сыграют Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и Адель Гудаускас. Съемки проекта пройдут в Пятигорске и Москве. В широкий российский прокат фильм выйдет в 2026 году.

Пятигорск Петр Тодоровский Киностудия имени Горького
