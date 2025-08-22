Умер исполнитель "Фантазера" Ярослав Евдокимов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Певец, заслуженный артист РФ Ярослав Евдокимов скончался на 79-м году жизни, смерти артиста сообщила его супруга Ирина в группе артиста в "Вконтакте".

Евдокимов известен как исполнитель песни "Фантазёр", которую он выпустил в 1989 году, и других шлягеров, пик популярности артиста пришелся на 80-е и 90-е годы.

Евдокимов родился 22 ноября 1946 года. В 1975 году прошёл прослушивание в Минской филармонии, где формировалась концертная программа "Память". Не смотря на то, что у него не было музыкального образования, артиста приняли и он стал солистом-вокалистом Минской филармонии. Затем он окончил Минское музыкальное училище имени М. Глинки. За годы карьеры выступал в различных коллективах Белоруссии и России.