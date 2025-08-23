Поиск

"Ночь кино" открылась в Москве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Акция "Ночь кино", которая в этом году проходит по всей России и в более чем 35 странах мира, торжественно открылась в Москве в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы.

В этом году акция проходит в десятый раз, зрителям представили три фильма: "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Пророк. История Александра Пушкина" и "Группа крови".

Как отметила в своем поздравлении к старту акции министр культуры РФ Ольга Любимова, "с каждым годом праздник отечественного кинематографа объединяет всё больше зрителей из самых разных городов и стран". Зрители в странах Азии, Латинской Америки, Европы, СНГ "сопереживают героям российских фильмов, путешествуют по сказочным мирам и историческим эпохам".

"Ночь кино" напоминает о важности киноискусства в нашей жизни. В этой индустрии трудятся десятки тысяч специалистов, которые создают совместные проекты, в том числе и с зарубежными деятелями, отрасль развивается, а её успехи признаются на международном уровне", - сказала министр.

Она также отметила, что кинопоказы будут доступны для широкой аудитории. Во многих городах представят версии для зрителей с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению.

Как ранее сообщили в пресс-службе Роскино, второй год подряд акция соберет у больших экранов не только российских, но и зарубежных зрителей. В числе новых стран на карте "Ночи кино" - Мексика, Аргентина, Колумбия, ЮАР, Индонезия, ОАЭ, Венгрия, Сербия, Словакия, Ангола, Джибути, Маврикий и многие другие. Второй раз в акции примут участие Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия, Египет и все страны СНГ.

В Москве акция "Ночь кино" пройдет на 100 культурных площадках, включая ВДНХ, Российскую государственную библиотеку и Третьяковскую галерею. Всего запланировано порядка 300 мероприятий, в том числе мастер-классы, лекции и тематические викторины. Работу летних кинотеатров в парках Москвы в этот день продлят до 23:00.

