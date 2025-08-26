Большой театр откроет 250-й сезон 4 сентября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Открытие 250-го сезона Государственного академического Большого театра состоится 4 сентября, на Исторической сцене состоится концерт "Чайковский-гала", посвященный 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, сообщили в пресс-службе театра.

В программу концерта вошли произведения Чайковского в исполнении звезд оперы и балета, хора и Симфонического оркестра Большого театра под руководством Валерия Гергиева.

6 сентября на Исторической сцене состоится концерт "Михаил Глинка. Модест Мусоргский. Николай Римский-Корсаков", на котором будут исполнены фрагменты произведений русских композиторов. 8 сентября Симфонический оркестр Большого под руководством Гергиева исполнит Восьмую симфонию Густава Малера.

25 сентября на Исторической сцене Большого пройдет концерт, посвященный творчеству Игоря Стравинского. В его программе фрагменты балетов "Свадебка" и "Жар-птица", а также опера-оратория "Царь Эдип".