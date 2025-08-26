Поиск

Большой театр откроет 250-й сезон 4 сентября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Открытие 250-го сезона Государственного академического Большого театра состоится 4 сентября, на Исторической сцене состоится концерт "Чайковский-гала", посвященный 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, сообщили в пресс-службе театра.

В программу концерта вошли произведения Чайковского в исполнении звезд оперы и балета, хора и Симфонического оркестра Большого театра под руководством Валерия Гергиева.

6 сентября на Исторической сцене состоится концерт "Михаил Глинка. Модест Мусоргский. Николай Римский-Корсаков", на котором будут исполнены фрагменты произведений русских композиторов. 8 сентября Симфонический оркестр Большого под руководством Гергиева исполнит Восьмую симфонию Густава Малера.

25 сентября на Исторической сцене Большого пройдет концерт, посвященный творчеству Игоря Стравинского. В его программе фрагменты балетов "Свадебка" и "Жар-птица", а также опера-оратория "Царь Эдип".

Большой театр Валерий Гергиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ряд стран не примет участие в "Интервидении" из-за внутренних причин

Умершие знаменитости

Умер исполнитель "Фантазера" Ярослав Евдокимов

Умершие знаменитости

Умер режиссер Юрий Бутусов

Умер режиссер Юрий Бутусов
Умершие знаменитости

Умер актер Иван Краско

Умер актер Иван Краско

Минкультуры РФ предложило отложить маркировку произведений с информацией о наркотиках

Минкультуры РФ предложило отложить маркировку произведений с информацией о наркотиках
Умершие знаменитости

Умер народный артист России Владимир Сафронов

Умер народный артист России Владимир Сафронов

Мининформ Белоруссии внес книги Рю Мураками и Чака Паланика в список запрещенных к продаже

Мининформ Белоруссии внес книги Рю Мураками и Чака Паланика в список запрещенных к продаже

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

Умер Оззи Осборн

Умер Оззи Осборн

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });