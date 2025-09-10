Поиск

Прижизненные издания Пушкина, Гоголя и Толстого выставят на торги

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Первое отдельное прижизненное издание "Войны и мира" Льва Толстого и альманах "Новоселье" 1834 года, где впервые опубликованы поэма "Анджело" Александра Пушкина и повесть Николая Гоголя "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" выставят на торги аукционного дома "Литфонд".

"11 сентября аукционный дом "Литфонд" проведет торги, посвященные редким книгам, автографам, фотографиям и архивным материалам. Каталог этого сезона объединяет знаковые имена русской литературы и искусства, а также документы, ставшие частью культурной истории", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома.

Там отметили, что центральное место в коллекции заняло первое отдельное прижизненное издание романа Льва Толстого "Война и мир", выпущенное в Москве в 1868-1869 годах в шести томах, лидирующая ставка за которое составляет 240 тыс. рублей.

"Роман стал настоящим культурным событием своего времени и мгновенно разошелся. Поэтому в том же году потребовалось второе издание, тома которого чаще встречаются в наши дни. Тем выше интерес к полному комплекту именно первого набора", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на торги за 120 тыс. рублей выставлен альманах "Новоселье" 1834 года, где впервые опубликованы поэма "Анджело" Александра Пушкина и повесть Николая Гоголя "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". В издании также представлены произведения Петра Вяземского, Ивана Козлова и Евгения Розена.

Второе издание романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо", выпущенное издательством Academia в 1931 году с иллюстрациями художника Алексея Ушина, выставлено на торги за 70 тыс. рублей.

Также на аукционе представят рукописный и машинописный архив Александра Солженицына, относящийся к середине 1960-х годов. В архив вошли обращения в Союз писателей и письма IV Всесоюзному съезду советских писателей - как рукописные варианты, так и машинописные копии с правками. Лидирующая ставка за архив составляет 42 тыс. рублей.

Среди лотов также фотография актера Николая Черкасова в роли князя Александра Невского в одноименном фильме 1938 года режиссера Сергея Эйзенштейна. Как уточнили в "Литфонде", на обороте снимка красным карандашом оставлены наброски и указания режиссера: "На афишу (верх) перевернуть". Фото с автографом режиссера можно приобрести за 75 тыс. рублей.

