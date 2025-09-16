Американский актер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, сообщает the New York Times.

Представитель актера сообщил, что он скончался во сне в своем доме в Юте.

Редфорд известен ролями в таких картинах как "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать", "Из Африки".

Также он неоднократно выступал в качестве режиссера, сняв такие фильмы как "Обыкновенные люди" (за эту картину он получил "Оскар" как лучший режиссер"), "Там, где течёт река", "Телевикторина" и другие.

В 2002 году был удостоен почетного "Оскара".