Историческая сцена Театра Олега Табакова открылась после ремонта

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - После капитального ремонта в Москве открылась историческая сцена Театра Олега Табакова, новый сезон в театре откроется 1 октября.

"Сегодня для всего нашего театра, для меня лично удивительный день. Мы возвращаемся в наш подвальный театр, с которого началась наша жизнь", - сказал художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков во время экскурсии по театру.

Он поблагодарил власти Москвы за помощь в проведении ремонта и реставрации здания, в котором находится театр.

"Три года назад начался большой ремонт этого потрясающего дома, сделанного архитектором Густавом Гельрихом в 1911 году (…) этот замечательных дом был полностью отреставрирован, применены совершенно новые технологии, чтобы сохранить историческую ценность этого здания. И был произведён уникальный ремонт нашего подвала (в котором расположен театр)", - добавил Машков.

Спектакли нового сезона

Машков уточнил, что новый сезон театр начет 1 октября. Новые постановки представят молодые режиссеры.

"В октябре мы представим на нашей исторической сцене, здесь, спектакль "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Володина. Активно над этой пьесой работает Артур Касимов. Это удивительное произведение, наполненное любовью, страстностью и осознаванием себя в этом мире с другими людьми", - сказал Машков.

Актер Севастьян Смышников как режиссер будет работать над спектаклем "Беда от нежного сердца" по произведению Владимира Сологуба. Также его спектакль "Позывной Тишина", премьера которого состоялась в театре "Современник", будет перенесен на сцену Театра Табакова.

Владислав Миллер дебютирует в качестве режиссера со спектаклем по пьесе Гора Николаева "Звездный час по местному времени". "Так получилось, что этот спектакль я поставил, как только пришел в театр Табакова. То есть мы самостоятельно его делали, украли на улице где-то забор, лавочку и показали Табакову. И он взял в репертуар этот спектакль, который очень успешно шел. И вот сейчас Владислав начнет работать над этим спектаклем", - отметил Машков.

Режиссер и актриса Алена Лаптева в качестве режиссера работает над спектаклем "Выбор".

Также в репертуаре театра будет детский спектакль - зрителям представят постановку "Незнайка".

Из "Современника" на сцену Театра Олега Табакова будет перенесено три спектакля. Помимо "Позывной Тишина" сюда перейдет "Ночью в отеле" и "Старший сын".

"Первый показ состоится уже 1 октября. И это будет "Старший сын". Этим спектаклем мы откроем сезон в нашем подвале", - добавил он.

История театра

Жилой дом на улице Чаплыгина - Доходный дом Грибовых - в Басманном районе Москвы был построен в 1910-1912 годах. В разное время в нем жили построивший его архитектор Густав Гельрих, академик Сергей Чаплыгин, ученый Михаил Великанов, писатель Андрей Глоба, историк Юрий Готье, врач Николай Гамалея, инженер-мостостроитель Алексей Щусев. Во время своих приездов в Москву с 1915 по 1929 год в нем жил писатель Максим Горький.

История Театра Олега Табакова в здании началась в 1977 году. Со временем небольшая студия выросла в один из значимых культурных центров города. В декабре 1986 года в Министерском реестре государственных театров появилась запись об образовании нового учреждения культуры — Московского театра-студии под руководством О.Табакова.

В мае 2022 года, после завершения 36-го театрального сезона, сцена была закрыта на капитальный ремонт. Новый зрительный зал на 119 посадочных мест оснащен новейшим техническим оборудованием, при этом он сохранил камерную обстановку исторической сцены.