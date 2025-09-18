Поиск

Российский и китайский оркестры выступят в "Зарядье"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - 1 октября, в международный День музыки, в московском зале "Зарядье" пройдет совместный концерт российских и китайских музыкантов. На сцене выступят Российский национальный оркестр и оркестр города Уси (КНР).

Как сообщают организаторы, в первом отделении музыканты под руководством китайского дирижера Дае Линя исполнят сочинение одного из наиболее известных в мире современных композиторов КНР Ли Шаошеня — увертюру "Уси".

Вслед за этим прозвучит концерт для фортепиано с оркестром соль мажор Мориса Равеля, сольную партию в котором исполнит российский пианист Николай Луганский. Во втором отделении место за дирижерским пультом оркестра Уси займет художественный руководитель РНО Александр Рудин. Он представит свою интерпретацию симфонии №1 Иоганнеса Брамса.

