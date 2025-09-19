В Подмосковье дача Мамонтова получила охранную зону

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Московской области своим постановлением установило зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дачный ансамбль из двух деревянных павильонов, XIX век" в Пушкинском округе, сообщает Управление культурного наследия региона в пятницу.

"В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной территории установлены следующие зоны охраны: охранная зона состоит из двух участков, которые непосредственно примыкают к дачам А.Н. Мамонтова и М.А. Горбова, композиционно и визуально связаны с ними. Граница охранной зоны определяется видовыми раскрытиями на дачи", - говорится в сообщении.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности установлена для территорий жилой и общественной застройки, окружающих объект культурного наследия, и состоит из шести участков. Режим использования разрешает строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам, определяет предельно допустимые параметры разрешенного строительства и требования к архитектурному решению зданий.

Зона охраняемого природного ландшафта состоит из трех участков: территории к северо-западу и к северо-западу от объекта культурного наследия - пойменные территории реки Учи и территория бывшего парка дачи Горбова.

Мамонтовы были первыми строителями дач по Ярославскому направлению. На рубеже 1850-1860-х годов Михаил Николаевич Мамонтов на арендованном участке земли в деревне Листвяны Московского уезда выстроил дачу. Дача была двухэтажной деревянной с использованием декора, характерного для деревянной русской архитектуры. В 1864 г. его брат Александр Николаевич Мамонтов построил себе дачу у железной дороги. Напротив дачи А.Н. Мамонтова выстроил себе дачу их знакомый Михаил Акимович Горбов, потомственный почетный гражданин города Москвы. Вокруг этих двух частных владений возник в дальнейшем дачный поселок Мамонтовка.